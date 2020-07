EU: Israelsk annektering kan destabilisere Midtausten

utenriks

Ei annektering kan ha konsekvensar for forholdet landa har til Israel, åtvara utanriksministrane.

– Vi er alle samde om at annektering av dei palestinske områda okkupert i 1967 inneber brot av folkeretten og set grunnlaget for ein fredsprosess i fare, sa ministrane i ei felles fråsegn under ein videokonferanse.

Alvorlege konsekvensar

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har tidlegare varsla at han ønskte å annektere store delar av den palestinske Vestbreidda allereie frå 1. juli. Prosessen har enno ikkje komme i gang, og det er uvisst kva som vil hende vidare.

– Vi kjem ikkje til å anerkjenne endringar til 1967-grensene utan godkjenning frå begge partar i konflikten, åtvara utanriksministrane i ei fråsegn frå det tyske utanriksdepartementet.

– Vi er òg samde om at ei annektering vil ha alvorlege konsekvensar for tryggleiken og stabiliteten i regionen, understreka dei.

EU mot annektering

Fråsegna kjem etter at EU dei siste vekene har ført ein diplomatisk kampanje mot annektering. Unionen kan likevel ikkje innføre formelle sanksjonar mot Israel utan at alle medlemslanda er samde.

Netanyahus kunngjering om annektering av rundt 30 prosent av Vestbreidda, inkludert område med Israelske busetjingar og store delar av Jordandalen, er i tråd med president Donald Trumps såkalla fredsplan frå januar.

Palestinske styresmakter har forkasta planen, som dei ikkje hadde delteke i utforminga av.

