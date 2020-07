HRW: 180 døde funne i massegraver i Burkina Faso

utenriks

Lika av mennene vart dumpa i grupper på 20 under bruer, langs vegar, på jorde og forlatne tomter, opplyser menneskerettsorganisasjonen i ein ny rapport.

Drapa skjedde mellom november i fjor og juni i år. Dei fleste av offera vart funne av lokale innbyggjarar innanfor ein radius på 5 kilometer frå den regjeringskontrollerte byen Djibo i den konfliktherja Sahel-regionen.

– Styresmaktene i Burkina Faso er nøydde til å avdekkje kven som forvandla Djibo til ei dødsmark med ein gong, seier Sahel-direktøren i organisasjonen Corinne Dufka.

Regjeringa svarer at dei vil starte ei gransking.

Bind for auga

– Mange av dei døde hadde bind for auga, var bunde på hendene og skotne i hovudet, fortel ein av leiarane i lokalsamfunnet til HRW i rapporten, som vart publisert onsdag.

– Massegraver med minst 180 lik er oppdaga dei siste månadene, og tilgjengelege bevis tyder på at tryggingsstyrkane til regjeringa var involverte i utanomrettslege massedrap, skriv HRW.

Styresmaktene i Burkina Faso har òg tidlegare vorte skulda for utanomrettslege avrettingar i krigen som sidan 2015 har gått føre seg mot jihadistopprørarar.

Gravlagde av lokale

HRW-direktøren peikar på at jihadistane utgjer ein reell trussel og også står bak brutale drap. Men å likvidere mistenkte jihadistar er ulovleg og kontraproduktivt, meiner ho.

HRWs rapport, som er basert på 23 intervju, hevdar at regjeringsstyrkane er ansvarleg for dei fleste drapa. Innbyggjarane gravla mange av offera mellom mars og april, men nokre leivningar er enno ikkje lagde i jorda, ifølgje rapporten.

Ein reknar med at dei fleste av dei drepne ved Djibo blir tilhøyrer folkegruppa fulani, som jihadistane ofte prøver å rekruttere krigarar frå.

Lik strødd langs vegen

Fulaniene i området er stort sett muslimar, og dei har òg i aukande grad vorte utsette for angrep både frå hæren og lokale militsar som skuldar dei for å ha tilknyting til væpna islamistar.

Djibo har vore eit sentrum for valden, og i månadsvis har jihadistar blokkert byen ved hjelp av landminer i vegane som fører inn til byen. Fleire lokale innbyggjarar fortel til nyheitsbyrået AP at det er eit vanleg syn med lik som er strødd langs vegen om morgonen.

Dei skuldar hæren for å stå bak drapa, men desse påstandane lèt seg ikkje verifisere.

Regjeringa varslar gransking

– Eksisterande informasjon peikar mot tryggingsstyrkane til regjeringa, så det er kritisk at etterforskinga er upartisk, at bevis blir samla inn på riktig vis, og at familiane blir informerte om kva som skjedde med deira kjære, siger Dufka i HRW.

Representantar for styresmaktene har ikkje svart på APS førespurnad om kommentar. Men i eit tre sider langt brev til HRW seier forsvarsdepartementet at saka skal granskast, og dessutan at likvideringane kan ha vorte utført av væpna grupper som brukte uniformene og våpena til hæren då dei gjekk til angrep.

I mai dokumenterte Amnesty International grove menneskerettsbrot utført av tryggingsstyrkane mellom mars og april, mellom dei bortføringar og drap.

al-Qaida og IS

Verdssamfunnet har bede Burkina Fasos regjering om å sikre at soldatane handlar i tråd med grunnleggjande menneskerettar. I ei fråsegn onsdag ber USA regjeringa om å etterforske dei siste skuldingane og «respektere ansvaret til staten for å verne borgarane sine».

Væpna islamistar som er allierte med al-Qaida eller IS, har angripe både tryggingsstyrkar og sivile over heile Burkina Faso, men dei fleste angrepa har skjedd i den konfliktfylte Sahel-regionen som grensar til Mali og Niger.

Nesten 1 million menneske er drivne på flukt i Burkina Faso som følgje av kampane mellom opprørarar og regjeringsstyrkar.

