Amazon kjem til Sverige

utenriks

– Amazon har i fleire år vore tilgjengeleg for svenske forbrukarar og bedrifter via dei ulike europeiske sidene våre. Men neste steg er å introdusere eit fullstendig detaljhandelstilbod i Sverige. Det er dette vi planlegg å gjere no, opplyser selskapet i ei pressemelding.

Lanseringa vil òg gi svenske selskap moglegheit til å selje varer via nettstaden til kundar i og utanfor Sverige.

Amazon har i år opplevd kraftig vekst under koronapandemien. I årets 2. kvartal rapporterte selskapet om ein 40 prosent auke i omsetninga.

