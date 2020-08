utenriks

– Ei internasjonal og open gransking trengst for å hindre at noko blir halde skjult og at tvilen melder seg, sa Macron under eit besøk i Beirut torsdag.

Den kraftige eksplosjonen vart truleg forårsaka av ein brann i ein lagerbygning som spreidde seg til eit lager med 2.750 tonn ammoniumnitrat i hamna i den libanesiske hovudstaden.

Nærmare 140 menneske er stadfesta omkomne, over 5.000 vart skadde og over 250.000 skal ha vorte heimlause i eksplosjonen.

