Cuba opnar opp for privat næringsliv

utenriks

Cubas flyplassar er framleis stengde for all kommersiell trafikk, og styresmaktene har i stor grad greidd å hindre koronaviruset frå å spreie seg blant dei drygt 11 millionar innbyggjarane.

Under 2.800 har til no fått påvist smitte, og det er berre registrert 88 koronarelaterte dødsfall på Cuba.

Pandemien førte likevel til bråstopp for turismen på Cuba, noko som har tært hardt på valutareserven i landet.

I førre månad opna styresmaktene derfor for første gong opp for engroshandel, og regjeringa varsla òg at dei 613.000 private næringsdrivande i landet no kan inngå kontraktar om import og eksport av varer – rett nok via statlege selskap som har lisens for dette.

På fire dagar hadde 213 restauranteigarar inngått kontraktar om kjøp av øl, mjøl, gjær, reker, sukker, rom og matolje til 20 prosent rabatt frå det statlege engrosmarknaden Mercabal i Havanna, kunne cubanske medium fortelje.

Kor mange kontraktar for import og eksport som er underteikna, har styresmaktene enno ikkje opplyst.

Svartebørs

Private næringsdrivande på Cuba har tidlegare måtta konkurrere om eit høgst avgrensa vareutval hos statlege detaljistutsal, eller dei har måtta ta sjansen på å kjøpe inn frå svartebørs. Dette har avgrensa veksten i privat sektor, og dei som har vore flinke til å sno seg, har ofte vorte gjenstand for politietterforsking.

No gler dei seg over dei økonomiske reformene, sjølv om nokon gir uttrykk for ein viss skepsis og minner om at styresmaktene i sosialiststaten tidlegare har gått tilbake på slike endringar når dei har innsett at nokon har tent gode pengar på dei.

– Det er verkeleg eit godt initiativ, seier 51 år gamle Tony Baró, som eig ein restaurant i Havanna-bydelen Vedado. Han er ein av dei som har inngått avtale om å handle en gros.

– Det møter ikkje alle forventningar enno, men vi håpar at det kjem til å gjere det i framtida, seier han.

Fleire tilsette

Cubas regjering har òg lova å tillate skiping av små og mellomstore private bedrifter. Inntil no har det berre vore mogleg å få lisens til å etablere einmannsbedrifter, sjølv om mange av dei har blomstra og hatt mange på lønningslista.

Regjeringa har òg lova å tillate auka samarbeid mellom private og statlege bedrifter ved å la private få høve til å kjøpe frå og selje til statlege føretak.

Mange av desse reformene har vore diskuterte i årevis, og fleire av dei er òg vedtekne, men aldri sett ut i livet.

– Vil desse tiltaka vare? Er det noko mellombels som dei vil omgjere seinare, slik dei har gjort tidlegare, undrar 34 år gamle Camilo Condis, som er sjølvstendig næringsdrivande.

USA-sanksjonar

Den cubanske regjeringa er under hardt press frå president Donald Trump, som har trappa opp sanksjonane som forgjengaren Barack Obama oppheva.

Sjølv om dei amerikanske sanksjonane rammar hardt, har stansen i kommersiell flytrafikk ramma langt hardare i eit land som turistar frå heile verda har fått auga opp for.

Den cubanske regjeringa anslår at bruttonasjonalproduktet i landet i år vil krympe med 8 prosent.

– Dette er positivt, seier den 59 år gamle kaféeigaren Elba Zaldívar, som har troppa opp utanfor engrosmarknaden i Havanna.

– Eg trur at det vil bli fleire produkt i framtida. Det er det cubanske folket som til slutt vil vinne på det, seier ho.

(©NPK)