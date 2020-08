Forskar om Afghanistan-forhandlingar: – Strålande

utenriks

I helga vedtok eit stormøte, ein såkalla loya jirga, å etterkomme kravet til opprørarane og lauslate 400 Taliban-fangar. Allereie måndag stadfesta Taliban at dei vil setje seg ved forhandlingsbordet med regjeringa i Kabul straks fangane er lauslatne.

Rundt 150 av dei er dømde til døden for angrep og terroraksjonar som har kosta mange afghanarar og utlendingar livet.

Heilhjarta støtte

Sjølv vart Arne Strand, som er visedirektør ved Christian Michelsens Institutt og ein av Noregs fremste ekspertar på Afghanistan, hardt skadd i eit angrep mot Hotel Intercontinental i Kabul i 2018, der 40 menneske vart drepne. Fem av dei 400 som no blir lauslatne, blir knytte til dette angrepet.

Dette til trass gir han si heilhjarta støtte til lauslatinga av fangane.

– Ein må ta ei avveging i denne typen saker og setje alvoret i lovbrota opp mot kva ein kan få til. Dersom ein får på plass ein fredsavtale no, kan ein ta eit oppgjer med dei som står bak lovbrot, seinare, seier han.

Han trur sjansane for at reelle forhandlingar no kjem i gang, er nokså gode. Allereie neste veke kan dei innleiande rundane starte, truleg i Doha.

Kan ta lang tid

– Dersom forhandlingane òg medfører ei våpenkvile, har ein komme eit langt stykke på veg. Men det kan ta lang tid, åtvarar Strand og peikar på at dagens regjering er veldig svak og stadig blir meir sårbar. Forhandlingar er dermed det beste kortet for å hindre eit nytt Taliban-styre i Afghanistan.

Men både IS og narkobaronar, som ikkje ønskjer fred, kan tenkjast å gjere alt dei kan for å stikke kjeppar i hjula for forhandlingane.

– Så alt kan skje, seier Strand.

Blant temaa som truleg vil hamne på forhandlingsbordet, er kva slags politisk rolle Taliban skal få, korleis landet skal organiserast og ikkje minst kvinners rettar, som mange er bekymra for.

Men førebels er det eit stort spørsmål kva Taliban eigentleg ønskjer å oppnå.

– Eg har ikkje sett noko konkret om kva krav Taliban har. Men dei må jo ha diskutert ein del ting med USA for å få til ei amerikansk tilbaketrekking, seier han.

USA og Taliban har dei siste månadene gjennomført fleire rundar med fredssamtalar i Doha. Amerikanarane har lagt tungt press på afghanske styresmakter for å få dei til å innfri kravet om å lauslate dei siste 400 Taliban-fangane.

Avhengige av støtte

For USA er det nemleg eit poeng at ei våpenkvile som gjer det mogleg å trekkje ut amerikanske styrkar, kjem på plass før presidentvalet i haust.

– Trump ønskjer å vise at han har greidd å innfri løftet sitt om dette, påpeikar Strand.

Men afghanske styresmakter er lite interesserte i at USA trekker seg ut og har så langt trekt beina etter seg. Dei er avhengige av det amerikanske nærværet både økonomisk og militært.

– Til no har dei funne ulike unnskyldningar, men dei er der ikkje lenger, seier Strand, som seier det er svært viktig at nabolanda og andre land, som Tyskland, EU, Kina og Russland, kjem på banen og sikrar garantiar for at våpenkvila vil halde.

Givarmøte

Til hausten er det òg planlagt eit givarlandsmøte for Afghanistan.

– Landet har eit desperat behov for bistand, så dette kan bli utslagsgivande. Givarane kan leggje press for å få fortgang i forhandlingane, seier Strand.

