Smitterekord i Danmark: 678 siste døgn

Det er òg første gong det er registrert fleire enn 600 smitta under eit døgn, skriv Ekstra Bladet. Samtidig er det no langt fleire som blir testa, noko som kan føre til at ein fangar opp fleire milde tilfelle.

Etter det den siste oppdateringa frå Statens Serum Institut rapporterer, er det registrert totalt 25.597 smittetilfelle i Danmark.

For første gong sidan byrjinga av juni er det no over 100 covid-19-pasientar på danske sjukehus. Det siste døgnet auka talet på innleggingar med seks og er oppe i 101. 25 av pasientane ligg på intensivavdeling, ni av dei med respirator.

Det siste døgnet har det vore to koronarelaterte dødsfall. Sidan utbrotet starta, har 647 personar døydd i Danmark.

Også i Sverige var det to dødsfall og over 600 nye smittetilfelle det siste døgnet. Totalt har 5.880 menneske døydd i samband med pandemien i Sverige, viser tal frå Folkhälsomyndigheten. 90.923 har fått påvist smitte, 634 av dei i det siste døgnet.

