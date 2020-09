Chile opnar opp etter langvarig nedstenging

utenriks

Ved å gå til fase tre i ein normaliseringsprosess opna styresmaktene òg for at barar, restaurantar og regional transport kunne opnast igjen, éin månad før ei folkeavstemming om grunnlova som vart innført under diktaturet til Augusto Pinochet.

Skular og universitet er framleis stengde, og undervisninga føregår over internett. Mange bedrifter ber sine tilsette jobbe heimanfrå, og landegrensene er framleis stengde for turistar.

Men mange fryktar at ein ny oppblussing av koronaviruset kan føre til ny nedstenging.

Chile er eitt av dei hardast ramma landa i Latin-Amerika av koronapandemien. Det er registrert nesten ein halv million smitta og over 12.000 dødsfall av viruset.

Nesten 2 millionar menneske har mista jobben sidan nedstenginga starta i mars, og sentralbanken ventar ein økonomisk nedgang på 7,5 prosent i år.

(©NPK)