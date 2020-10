Danmark vil avlive 1 million mink på grunn av koronafrykt

utenriks

Den danske regjeringa kom med nyheita på ein pressekonferanse torsdag kveld. Det er konstatert smitte på 41 minkfarmar på Nord-Jylland.

Derfor skal opp mot 100 minkbesetningar avlivast. Ifølgje Bt.dk dreier det seg om rundt 1 million dyr.

– Eg ser sjølvsagt med stort alvor på situasjonen på Nord-Jylland, der smitten nett no spreier seg raskt. Hovudfokuset mitt er å sikre at dei nordjyske minkfarmane ikkje blir ein smitterisiko for menneske, seier matvareminister Mogens Jensen.

Også minkar hos oppdrettarar som ikkje er ramma av koronasmitte vil bli avliva. Dette fordi dei ligg nær andre gardar der det er oppdaga smitte.

– Smitten spreier seg til gardar tett på, så det vil vere ein nødvendig måte å kjempe mot spreiinga på, seier Kåre Mølbak i Statens Serum Institutt.

