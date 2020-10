Gresk politi brukte tåregass mot skuleelevar i koronademonstrasjon

utenriks

Elevane meiner klasseromma er alt for fulle, og at det bryt med smittevernet. Torsdag utarta demonstrasjonane til samanstøytar mellom elevar og politiet i sentrum av Aten.

Politiet opplyser at det vart kasta brannbomber mot politiet, og at to demonstrantar vart arresterte. Fleire hundre personar deltok i demonstrasjonen, både elevar, lærarar og studentar.

Ifølgje demonstrantane er klasseromma på offentlege skular fylt til randa. Dei krev ei grense på maks 15 elevar per klasserom, og dessutan at det blir tilsett fleire lærarar og at reingjeringsstaben blir styrkt.

Greske styresmakter hevdar derimot at det i snitt berre er 17 elevar per klasserom i dei offentlege skulane.

Hellas har vorte ramma av auka koronasmitte dei siste vekene, særleg i hovudstaden Aten. Torsdag melde landet om 411 nye smittetilfelle og to dødsfall.

