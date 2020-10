59 lik funne i skjulte graver i Mexico

utenriks

– Det store fleirtalet av lika, der vi framleis kan finne vev eller andre teikn, synest å vere frå veldig unge folk, kanskje til og med tenåringar, seier Karla Quintana, som leier Mexicos nasjonale leitekomité. Ho seier òg at det framleis er fleire moglege graver og dei skal halde fram med å leite.

Det blir anslått at mellom 10 og 15 kvinner er blant offera, men det er ikkje stadfesta. Grava vart funnen i Barrio de San Juan-nabolaget i byen Salvatierra, sør i Guanajuato. Styresmaktene fekk vite om kvar grava kunne vere for to veker sidan, og tryggingsstyresmaktene på delstatsnivå og føderalt nivå har samarbeidd i leiteaksjonen i åtte dagar.

Guanajuato er ein av delstatane som er hardast ramma av valden mellom ulike narkotikakartell. I juli storma tungt væpna menn inn på ein rusklinikk i byen Irapuato og drap 27 menneske.

Etter at regjeringa sette inn militæret for å kjempe mot narkotikakartella i 2006, har Mexico vore prega av vald. Om lag 293.000 personar har vorte myrda, men det er uvisst kor mange av desse sakene som er kopla til organisert kriminalitet.

