AFP: Ein person fekk halsen skore over i knivangrepet mot kyrkje i Nice

utenriks

Fransk politi melder på Twitter at bombegruppa er på staden, og ber folk halde seg unna bysentrum.

Politiet stadfestar på Twitter at politioperasjonen skjer på grunn av eit mistenkt knivangrep. Den franske innanriksministeren Gérald Darmanin har kalla inn til krisemøte.

Ifølgje BFMTV er minst to drepne og fleire skadde i angrepet. Angrepet skal ha skjedd ved Notre-Dame-kyrkja som ligg i Avenue Jean-Medicin, hovudgata i Nice.

AFP melder at franske styresmakter opplyser at ein person er drepen etter å ha fått halsen skore over.

Ifølgje reporterar på staden har både militæret og politiet rykt ut til handlegata, og eit område rundt kyrkja er sperra av.

Ordføraren i byen Christian Estrosi seier det er eit mogleg terrorangrep som har funne stad.

– Eg er på staden med politiet, som har arrestert gjerningspersonen. Eg stadfestar at alt tyder på at dette er eit terrorangrep, skriv Estrosi på Twitter.

Den franske nasjonalforsamlinga held allereie torsdag formiddag eit minutts stille i samband med angrepet.

Frankrike vart for drygt to veker sidan skaka av knivangrepet på historielæraren Samuel Paty, som vart drepen og fekk halsen skoren over etter å ha vist fram Muhammed-karikaturar medan han underviste om ytringsfridom.

(©NPK)