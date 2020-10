Biden lite begeistra for Boris Johnson

utenriks

Også den sitjande presidenten har omtalt Johnson som «Storbritannias Trump», men det som nok var eit kompliment frå Trump sjølv, vart sagt nærast med forakt av Biden i desember i fjor. Då beskreiv han den britiske statsministeren som ein «fysisk og kjenslemessig klone» av Trump.

Nyleg har Demokratanes presidentkandidat òg vorte kraftig opprørt av dei omstridde lovforslaga til Johnson som kan undergrave delar av brexitavtalen knytt til Nord-Irland. Biden har irske anar.

– Nedarva motvilje

– Den britiske regjeringa jobbar frenetisk med å posisjonere seg på nytt. Men eg trur ikkje Joe Biden vil ha spesielt varme kjensler overfor den regjeringa, og dei må jobbe hardt for å endre det, seier George Osborne, tidlegare finansminister for dei konservative i Storbritannia.

Ein tidlegare rådgivar for den førre presidenten i USA, Barack Obama, minte nyleg om ein kommentar Johnson kom med i 2016. Då antyda han at Obama var anti-britisk fordi han hadde delvis kenyansk bakgrunn og ein «nedarva motvilje mot det britiske imperiet». Fråsegna kom eit halvt år før valet for fire år sidan, medan Biden var visepresidenten til Obama.

Transatlantisk tilhengjar

– Dersom han vinn, er det opp til Biden å avgjere om han vil straffe og forfølgje fortida eller fokusere på framtida, seier Heather Conley, som er Europa-direktør i tankesmia Center for Strategic and International Studies i Washington.

Conley seier Biden er sterk tilhengjar av transatlantiske forhold og at han truleg vil få ein slutt på handelskonfliktane med EU og Storbritannia dersom han blir vald.

– Men enkelte brexitrelaterte saker kjem til å bli handtert svært annleis av ei Biden-regjering enn den entusiasmen administrasjonen til Trump har vist, meiner ho.

