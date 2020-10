Britane gir eiga regjering skulda om det ikkje blir nokon brexitavtale

utenriks

65 prosent av dei spurde – nesten to tredeler – meiner regjeringa har svikta i forhandlingane med EU. 57 prosent meiner at regjeringa har seg sjølv å takke dersom det ikkje blir nokon avtale, opplyser Best for Britain.

Berre 14 prosent meiner regjeringa har lukkast i forhandlingane. Sjølv blant dei som stemde konservativt ved valet i fjor og dei som stemde for brexit, er det flest som meiner regjeringa har gjort ein dårleg jobb i forhandlingane. Delen som svarer at regjeringa har svikta, er på høvesvis 44 og 47 prosent.

Undersøkinga er utført av YouGov på oppdrag frå Best for Britain, som jobbar for eit tettast mogleg forhold til Europa.

(©NPK)