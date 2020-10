utenriks

Det kjem fram i den danske koronaforskrifta som har vorte oppdatert.

– Utgangspunktet er at vi trur at alle kundar kjem til å ha munnbind. Men forskrifta som kom onsdag kveld, opnar moglegheita for at ein kan få bot dersom ein ikkje bruker munnbind, seier kommunikasjons- og analysesjef Lars Aarup i Coop.

Barn under tolv år og personar med enkelte fysiske lidingar er unnatekne frå påbodet.

