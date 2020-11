Trump sparkar tryggingssjef som sa valet var godt gjennomført

utenriks

– Utsegna frå Chris Krebs om tryggleiken til valet i 2020 var svært unøyaktig, skriv Trump i ei melding på Twitter.

Han kjem vidare med ei rekkje påstandar om at det var mange feil og omfattande juks ved gjennomføringa av valet, før han i ei ny melding gir Chris Krebs sparken med omgåande verknad.

Krebs leidde Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), som er underlagt Det amerikanske tryggingsdepartementet, og var ansvarleg for datatryggleiken ved valet. Torsdag uttalte CISA at det ikkje var bevis for at nokon stemmesetlar var sletta eller tapt, eller at valet var påverka på noko vis.

Byrået la til at det i alle delstatar der valresultat er jamt, finst eit arkiv på papir som gjer det mogleg å gjennomføre ei eventuell ny oppteljing av kvar stemme og avdekkje og rette moglege feil og manglar, skriv nyheitsbyrået AP.

– Amerika, vi har tiltru til tryggleiken til stemma di. Det burde du òg ha, tvitra Krebs.

Biden vann

Demokraten Joe Biden er utropt til USAs 46. president etter å ha vunne over republikanaren Trump i valet 3. november. Den endelege fordelinga av valmenn er ikkje klar, men Biden har førebels sikra seg 290 mot Trumps 217. Det trengst 270 for å vinne.

Republikanarane nektar likevel for resultatet, og Trump hevdar at det var omfattande valjuks. Dette blir avvist av delstatsstyresmakter, USAs nasjonale valkommisjon og utanlandske valobservatørar.

Trump og støttespelarane hans held fast på at dei vil utfordre valresultatet i rettsvesenet og har fremja søksmål i fleire delstatar.

Gjentek påstandar

Om lag 20 minutt etter å ha gitt datatryggingssjefen sparken, tek Trump æra for at valet ikkje vart påverka av utanlandske aktørar og gjentek i same omgang udokumenterte påstandar.

– Det einaste sikre med 2020-valet var at var praktisk talt ugjennomtrengeleg for utanlandske makter. Det tek Trump-administrasjonen stor heider for. Uheldigvis hadde venstreradikale demokratar, Dominion og andre kanskje meir suksess, torar Trump på Twitter.

Trump har skulda teknologileverandøren Dominion Voting for å slette millionar av stemmer, ein påstand som også florerer på nettet. Selskapet tilbakeviser påstandane og kallar dei «fullstendig falske». Dominion viser òg til at Edison Research har avvist skuldingane.

Utnemnt av Trump

Krebs vart utnemnt til stillinga av Trump i februar 2018 og var som sjef for CISA ansvarleg for å sikre valinfrastrukturen mot utanlandsk innblanding og juks.

Han har òg vore aktiv på Twitter etter valet for å avkrefte udokumenterte påstandar om juks.

– I tilfelle du gjekk glipp av det: Om påstandane om at valsystemet var manipulert, 59 valtryggingsekspertar er alle samde «i alle tilfelle vi vet om, er desse påstandane enten ikkje bekrefta eller teknisk usamanhengande», skreiv han på Twitter timar før Trump brukte den same plattforma til å offentleggjere oppseiinga.

