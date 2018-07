142 kilometer i Ljøtunnelen

Nyhende

Føraren køyrde i heile 142 km i timen i 80-sona i Ljøtunnelen. Det var ein mobil UP-kontroll som stoppa den unge bilføraren. Han var åleine i bilen.

Skremmande

-Det er skremmande at slikt skjer, men heldigvis er det ikkje så ofte, seier politioverbetjent Rune Huse i UP til Sunnmøringen. Han strekar under at det vart gjort ei gjennomsnittsmåling inne i tunnelen, og at høgste fart godt kunne ha vore høgare.

-Men det er farta på 142 km vedkommande må svare for seg i retten, seier Huse, som er glad foir at det ikkje skjedde noko skade på førar eller andre.

Bilen blir ustabil

-Men det kunne fort skje, til dømes om vedkommande hadde fått ei punktering. Det hjelper ikkje om ein har ein god bil. Høg fart gjer bilen ustabil, og det skal svært lite til for at det skjer ei ulukke med alvorlege følgjer, seier Huse.

Fleste viser omsyn

Han strekar under at dei fleste i trafikken syner omsyn, og at ein har klart å plukke vekk dei mest farlege trafikantane.

-Vi veit t vi gjer ei samfunsnyttig teneste når vi får ned farta i trafikken, seier politioverbetjenten frå UP.