Skipar reperasjonskafe

Bruk- og kastmentaliteten er noko Byrg Kompetanse vil vekk frå, no planlegg dei oppstart av reperasjonskafè i Stranda tettstad.

– Reperasjonskafèar starta i Amsterdam, Nederland – og har sidan spreidd seg rundt om i heile verda. No er det 1500 kafear rundt om, og tre i Noreg. Stranda blir ein av desse, seier Gert Rietman som opphavleg er frå Nederland og tilsett i Byrg Kompetanse.

Sosial møteplass

Fokuset er ikkje berre på gjenbruk, men òg å skape ein sosial samlingsplass.

– Om kafeen blir ein gong i månaden eller kvar fjortande dag eller andre løysingar, det ser vi når vi får tilbakemeldingar frå gjestane. Men planen er no å kome i gang i løpet av november, seier dagleg leiar i Byrg kompetanse Stig Tore Rennemo.

– Her kan folk møtast over ein kopp kaffi, vi har laga til sjakkbord og ein eigen sofagruppe for ein god drøs. Kort sagt: Her er noko for alle. Og sjølvsagt har vi fått med oss flinke fagfolk som frivillig stiller opp for å fikse småreparasjonar, seier han.

Ein av dei frivillige som stiller opp, er urmakar Knut Karlsen som driv gard i Ramstaddalen i Sykkylven.

Han er tredje generasjon urmakar, som sin farfar og far.

– Eg fekk ein telefon frå Rennemo, og vil gjerne vere med på dette prosjektet. Det er mykje unødig bruk og kast av fullt brukbare produkt. Det er eit veldig godt miljøaspekt ved dette prosjektet, noko eg sjølv vart spesielt bevisst på etter at eg byrja drive gard, seier han.

Karlsen kan bidra med småreparasjonar som batteriskifte og lenkeskift, mellom anna.

Konkurrerer ikkje

For Byrg er det viktig å presisere at reperasjonskafeen ikkje er i konflikt med kommersielle aktørar.

– Nei, det er vi ikkje. Det er ikkje snakk om store reparasjonar, men småting som kan få eit produkt som elles ville gått på dynga til å fungere igjen, seier prosjektkoordinator Alfred Wollstad.

Med seg på laget, har Byrg fått fleire ungdommar, som det er meininga etter kvart skal lærast opp til å vidareføre kunnskap om reparasjonane.

– Potensialet her er stort. På verdsbasis har kafeane 55.000 brukarar. Om kvar av desse brukarane reparerer ei t-skjorte kvar i staden for å kjøpe ny, då snakkar vi om ein enorm miljøvinst, seier Wollstad.