Opner vegen igjen

Nyhende

FV63 Geiranger-Langvatn vart vinterstengd førre veke - men no blir vegen opna igjen.

- Vegen er open inntil vidare. Vi har rydda vegen for to snøskred som gjekk over vegen, og prognosene framover ser lovande ut. Så vi valdte å opne vegen igjen, seier byggeleiar Kåre Berge til Sunnmøringen.

Han fortel at vegopninga gjeld inntil vidare.

- Vegen ligg over tusen meter over havet, og veret skiftar fort. Vår førsteprioritet er trafikktryggleiken, seier Berge.

Vegen har vore stengd og opna eit tjuetals gonger denne hausten, grunna ustabilt vêr. Vurderingar av føret på FV63 blir gjort fortløpande.

- Vi vil og jamnleg vurdere om vegen skal stengast om natta. Om det blir vind og frost, kan det bli aktuelt, seier Berge.