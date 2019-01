Stikk Ut! på ski

Nyhende

Sunnmøre Friluftsråd og Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal har ei liste på 92 turmål i 21 kommunar. Her i Stranda kommune er det to Stikk Ut! skiturar, Haugsetsætra i Geiranger, og Hyttehola i Sunnylven.

– Turane har grøn vanskegrad. Det vil seie at turane passar for dei fleste. Det er lette, korte turar med moderat stigning og går i hovudsak på turvegar og gode stiar, skriv Friluftsråda på sine heimesider.

Mykje snøv

Det har dei siste dagane lava ned med snøv og det er no ein fin mengde med snøv for vinteraktivitetar som akebrett og ski. Friluftsråda oppmodar folk til å komme seg ut og gå på ski, men anmodar på same tid til å vise varsemd.

– Du er sjølv ansvarleg for din eigen sikkerheit på tur. Vel tur etter evne, er oppmodinga frå friluftsråda.

Sesongen strekk seg frå 15. desember til 22. april.