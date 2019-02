Ordførar svara

Nyhende

Stengt toalett ved FV 60 på Ljøen og Sikker energilevering til bygdene våre er dei to interpellasjonane Senterpartiet ved Hjørungdal retta til ordføraren.

Hjørungdal peikar i sin interpellasjon på stengde toalett frå sein haust til tidleg vår og beskriv ein stri straum av folk som går opp og ned Postvegen til Ljøsætra. Ei utfordring som vil drage med seg tilgrising om ikkje forholda vert gjort noko med. Hjørungdal oppmodar ordføraren til å ta kontakt med Statens vegvesen for å få til ei ordning på utfordringa.

Ordførar svarar

Ordførar Jan Ove Tryggestad seier seg i sitt svar seg einig med Hjørungdal at Postvegen opplev stor pågang av brukarar og at dette krev eit auka behov for sanitære løysingar. Ordføraren syner til at han har hatt møte med politisk og administrativ leiing i Møre og Romsdal fylkeskommune der problemstillinga vart fremma. Samferdselsutvalet i fylket skal legge fram ei sak på drift av toalett på dei mest besøkte parkeringsplassar og stoppestadar i fylket snarast mogleg. I påvente av dette resultatet ventar Stranda kommune og ser kva dei skal gjere vidare, men ordføraren føl denne saka tett framover.

Sikker energilevering

Eit moderne samfunn er avhengig av sikker energilevering skriv SP og Petter Hjørungdal i den andre interpellasjonen. Han peikar på hendingar i Liabygda 31. desember 2018 i Liabygda der fleire fråfall av straum førte til problem i robotfjøs der. Hjørungdal ber ordføraren orientere kommunestyret om kvaliteten på linjenettet i kommunen, og skogrydding langs linjene.

Svar frå Stranda energi

I sitt svar til kommunestyret peikar ordføraren på ein 5-års syklus på systematisk linjerydding som Stranda Energi nyttar frå område til område. Ifølgje energiverket var størstedelen av kommunen rydda i 2018, men Geiranger var rydda i 2015 og på Hellesylt om lag til same tid. Kostnaden for linjerydding i 2018 var på 500.000 kr. Stranda energi meldt om ingen feil på høgspentnettet førre året. 2019 kom med eit stort snøfall som enda i utfall både i Liabygda og i Sunnylven.