Nyhende

Møre og Romsdal fylkeskommune, Bjørnsonfestivalen og Dei Nynorske Festspela inviterer til novellekonkurranse i høve Bokåret 2019. Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

– Med dette håpar vi å stimulere til folkeleg skriveglede og merksemd rundt litteraturen i Bokåret, seier fylkeskultursjef Heidi-Iren Wedlog Olsen i pressemeldinga. I høve konkurransen vil det verte arrangert ulike skrivekurs rundt om i fylket.

Tema for novellene er valfritt, det same er målforma. Konkurransen er delt opp i to ulike klasser, ei for dei mellom 13 og 20 år og ei for vaksne. Dei einaste krava for å kunne delta i konkurransen er at ein er busett i Møre og Romsdal og at ein ikkje er profesjonell forfattar.

Jury vil kåre vinnarane

Alle dei innsende bidraga går gjennom ei kvalifiseringsrunde. Ein jury vil velje ut 5–10 bidrag frå kvar klasse som blir nominert til ei kortliste. Av desse skal det kårast ein vinnar i kvar klasse, og to andreplassar i kvar klasse. Vinnarane får fine bokpakkar og kvar sine festivalpass til Bjørnsonfestivalen og Dei Nynorske Festspela i 2020. Novellene kan også verte publiserte på festivalane sine nettsider og i media.

Du kan lese meir om konkurransen og påmelding her.