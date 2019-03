Tett på Finnmarksløpet

Nyhende

For Ann Kristin Langeland frå Hellesylt, har ei av dei to tilhøyrande hyttene vore heimen under Finnmarksløpet. Saman med to veninner har ha vore frivillig medhjelpar på sjekkpunkt Jotka under løpet. Jotka er fyrste og siste sjekkpunkt i klasse FL-500, og siste sjekkpunkt for FL-junior og FL-1200.