Funn frå bronsealderen

Nyhende

Det går føre seg to arkeologiske utgravingar på Langlo for tida. Møre og Romsdal Fylkeskommune har den eine utgravinga som er i forbindelse med Detaljregulering del av Langlo II, og Universitetsmuseet i Bergen som søker etter spor av busetnad og dyrking frå jernalderen. Denne utgravinga er knytt til planlagd gangveg. Møre og Romsdal fylkeskommune får inn om lag 1300 plan og bygningssaker dei handsamar. Utifrå landskapstype og tidlegare funn m.m. blir det avgjort om det blir gjort undersøkingar av området for å sjå etter interessante funn. Fylkeskommunen undersøkte området på Langlo i forfjor.