Fotballcup for bedrifter

Nyhende

På ei nyklipt grasbane var det klart for 6 intensive timar med fotball på Framhus då 12 bedrifter barka saman om å bli Stranda si beste bedrift i fotball. I 2 puljar med 6 lag kvar spela laga fyrst 5 innleiande kampar. Intensive kampar på 8 minutt gjekk raskt unna med mange sjansar, og god underhaldning for publikum. Etter den innleiande runden var over var det duka for straffesparkkonkurranse for å fastesette endeleg plassering på laga.