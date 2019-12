Desse eigedommane vart selde i november

Nyhende

Dalevegen 83 (Gnr 52, bnr. 84) er seld for kr 900.000 frå Kissor Jeyabalan, Mithursan Jeyabalan og Thugica Jeyaba-lan til Edvinas Sagalovas og Monika Nekrasaite (28.11.2019)

Stiglia 19 (Gnr 56, bnr. 2, fnr. 13) er overdratt frå Leif Hellandsvik til Asbjørg Petra Hellandsvik (27.11.2019)

Økslevegen 82 D (Gnr 52, bnr. 504) er seld for kr 1.285.000 frå Byfogden As til Meq Eiendomsutvikling As (26.11.2019)

Resvegen 33 (Gnr 45, bnr. 109, seksjon 3) er seld for kr 2.150.000 frå Stranda Fjellgrend As til Brita Røyrhus (22.11.2019)

Fursetvegen 221 (Gnr 45, bnr. 4) er seld for kr 1.950.000 frå Bendik Alsaker Rydland, Marit Kristin Alsaker, Ola Alsaker Rydland og Reidun Britt Alsaker til Connie C Strand Hoel og Erling Furset (21.11.2019)

Fursetvegen 305 (Gnr 45, bnr. 26) er overdratt frå Ola Martin Alsaker til Ingebjørg Astrid Alsaker (21.11.2019)

Fursetvegen 305 (Gnr 45, bnr. 26) er overdratt frå Ingebjørg Astrid Alsaker til Bente Irene Alsaker, Marit Kristin Alsaker og Reidun Britt Alsaker (21.11.2019)

Fursetvegen 305 (Gnr 45, bnr. 26) er seld for kr 50.000 frå Bente Irene Alsaker, Marit Kristin Alsaker og Reidun Britt Alsaker til Connie C Strand Hoel og Erling Furset (21.11.2019)

Dalevegen 1010 (Gnr 33, bnr. 6) er seld for kr 1.480.000 frå Elsa Karin Wollen, Erling Olav Wollen, Fredmøy Solny Wollen og Frode Sæter til Claus Arve Rødseth og Susanne Langelo Hole (14.11.2019)

Raudlivegen 119 (Gnr 56, bnr. 55) er seld for kr 2.000.000 frå Odd Karstein Fløtre til Ingrid Anita Sperre og Tore Sperre (14.11.2019)

Resvegen 98 A (Gnr 45, bnr. 94, seksjon 1) er seld for kr 2.100.000 frå Marielle Furnes Mannseth og Olav E Furnes Mannseth til Bjørnar Horn og May Britt Sunde (12.11.2019)

Jakobvegen 33 (Gnr 49, bnr. 4, fnr. 20) er overdratt frå Asmund Ferstad til Astrid P Ferstad Engeset, Berit Ferstad Langlo og Åshild Engelsen (12.11.2019)

Jakobvegen 33 (Gnr 49, bnr. 4, fnr. 20) er seld for kr 1.750.000 frå Astrid P Ferstad Engeset, Berit Ferstad Langlo og Åshild Engelsen til Espen Gjærde og Liv Marit Krüger Gjærde (12.11.2019)

Gnr 15, bnr. 20 er seld for kr 84.700 frå Tor Bjarte Lie til Kristine Skarbø (08.11.2019)

Dalevegen 46 (Gnr 52, bnr. 74) er seld for kr 900.000 frå Annlaug Gjerde Øgård og Hallvard Gjerde til Juna Mae Paulmanal Boakye og Kingsley Boakye (07.11.2019)

Økslevegen 78 (Gnr 52, bnr. 500) er seld for kr 3.450.000 frå Kåre Dahle til Cathrine Haalen Antonsen og Tor Kris-tian Antonsen (06.11.2019)

Dalevegen 179 (Gnr 53, bnr. 214) er seld for kr 1.615.000 frå Laila Indreeide til Karolina Belt og Pawel Belt (05.11.2019)

Resvegen 31 (Gnr 45, bnr. 108, seksjon 1) er seld for kr 2.150.000 frå Stranda Fjellgrend As til Bergehytter As (01.11.2019)

Gnr 60, bnr. 5 er overdratt for kr 10.000 frå Kai Inge Korsbrekke til Ole Ragnar Korsbrekke (01.11.2019)

Andel av Gnr 91, bnr. 12 er seld for kr 56.000 frå Paul Kristian Stadheim til Kjell O Stadheim (01.11.2019)