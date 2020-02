-Minikraftverk realistisk løysing

Nyhende

-Vi arbeider no med illustrasjonar som skal syne vassføring og verknadene i naturen ved å byggje to minikraftverk, Flydal Kraftverk og Geiranger Kraftverk under Storfossen. Vassføringa langs Storfossen blir lite påverka, men det blir merkbar mindre vassføring i Flydalsjuvet. Eg kan garantere hundre prosent at det ikkje blir sår etter inngrep i naturen. Vi vil presentere planane i eit folkemøte, men tida for dette møtet er ikkje bestemt. Dersom vi skal få igjennom dette, må også folket i Stranda og Geiranger gå i spissen for å endre stortingsvedtak om verna område, seier Stig Falling, som er Direktør for Vannkraft i Tafjord.