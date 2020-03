Vurderer langt kraftigare lut

Nyhende

Formannskapet var samla til ekstraordinært møte fredag ettermiddag, og der kom det fram at Stranda kommune no vurderar langt kraftigare lut med omsyn til å hindre smittespreiing.

Det vart peikt på at det torsdag var mange folk samla i matbutikkane samtidig, med den smittefaren det innebærer.

- Eg meiner vi må be om eit telefonmøte med butikkane i Stranda kommune, der vi får orientering om kva dei gjer for å førebygge smitte, sa Frank Sve (Frp).

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) sa seg samd med Sve.

- Vi må òg sjå på korleis ein kan få avgrensa kor mange som er inne i butikken samtidig, vakter i døra kan vere ei løysing. Det kan hende ein må innføre dei same reglane på apoteket, sa han.

Kommunelege Steffen Schulz orienterte formannskapet om situasjonen i Stranda kommune.

- Per no har vi ingen personar som har testa positivt for koronasmitte i Stranda kommune. Eg har seks personar som eg vil ha testa, sa han.

Nye retningslinjer vedrørande testing frå sentralt hald seier no at ein skal fokusere testinga på helsepersonell med symptomar på luftvegsinfeksjon og visse pasientgrupper - som til dømes pasientar som tilhøyrer risikogrupper.

- Er det berre eit tidsspørsmål før vi har det her?

- Ja. Og det er sannsynleg at vi har det her allereie, var svaret frå kommunelegen.

Stranda kommune set krisestab klokka 15 fredag ettermiddag.