No blir jegarane digitale

Nyhende

Alle jegarar får i år digitalt jegaravgiftskort, og jegaravgifta vert å betale elektronisk. Informasjon om jaktåret skal sendast digitalt inn til Altinn, melder Miljødirektoratet i ei pressemelding.

Ein tidel av alle registrerte jegarar, 50.000 personar, prøvde i fjor ut heildigitale løysingar.

Det er totalt over 500.000 registrerte jegarar i Jegerregisteret, omlag halvparten av desse er aktive kvart år og betaler jegaravgifta. Dei aktive jegarane får no melding i Altinn om betaling av jegaravgifta, istaden for brev og giro på papir.

Det er rundt 11.000 jegarar som har reservert seg i Kontakt- og Reservasjonsregisteret mot digital kommunikasjon med det offentlege vil ikkje bli omfatta av den nye ordninga. Dei vil få ordinær post frå Jegarregisteret som tidlegare.