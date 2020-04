Quiz i påska

Nyhende

Den årvisse påskequizen har vore eit fast arrangement i Storfjord kulturhus onsdagen i påskeveka. Grunna koronapandemien og restriksjonane den førte med seg måtte arrangøren dessverre avlyse arrangementet.

Digital quiz

No blir det likevel påskequiz med Paul Ivar Pedersen og Leidulf Årvik. Arrangøren har tenkt nytt og løysinga er ein digital Strandaquiz. Dei tekniske utfordringane tek Herman Pedersen Lersveen seg av. Levande bilete av arrangementet vil bli lagt ut på Facebook og på nettsida til Storfjord kulturhus i god tid før start.

– Vi vonar dette vil vere ein populær aktivitet, ikkje berre for vårt faste publikum, men for alle som vil delta, vonleg langt utom våre kommunegrenser, skriv dagleg leiar for kulturhuset, som skriv under med Quizgurd Drege i ein e-post.

Meir informasjon er å finne på kulturhuset sine nettsider.

Dei to spørjemakarane har tema som musikk, geografi og lokale spørsmål. Sidan dette no blir eit familiearrangement har dei lova å ta omsyn til dette.