- Urdanes-anlegg positivt for miljøet

Nyhende

-Utbygginga vår skal erstatte to andre lokalitetar i Storfjorden. Samla sett vil utbygginga difor ikkje auke påverknaden av fjorden. Sidan 2016, då vi overtok oppdrettsanlegga, har det synt seg at drift og lokalisering er viktigare enn storleiken på biomassen i kvart anlegg når det gjeld helsetilstanden i Storfjorden. Urdaneset ligg godt til rette på alle måtar for kvaliteten på miljø- og fiskehelse, seier Svein Flølo ved Hofseth Aqua AS til Sunnmøringen.