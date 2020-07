Fullt batteri på ein halvtime

Nyhende

Det var leiar i Møre og Romsdal elbilforening, Rolf Ness, som stod for opninga og høgtidleg kutta snora til den nye hurtigladestasjonen for elbilar på Stranda. Han takka kommunen for spleiselaget og poengterte viktigheita av å ha ein ladestasjon i ei bygd som Stranda.