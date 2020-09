- Trasig for ungdommen

Styret i Stranda Frivilligsentral er bekymra for at eit foreslått nedtrekk i stillinga ved Frivilligsentral vil føre til færre tilbod til ungdommen. Emma Andrine Fjellanger, leiar av Stranda ungdomsråd, er einig: – Dette kan få negative konsekvensar for ungdomsmiljøet på Stranda, seier ho.