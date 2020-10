No startar influensavaksineringa på Stranda

Nyhende

Måndag morgon meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at dei har rundt 60.000 dosar vanleg influensavaksine igjen til risikogrupper og helsepersonell.

Tysdag starta vaksineringa i Stranda kommune.

– Det har vore stor interesse for å få vaksinert seg, men det er vanskeleg å seie akkurat kor mange som kjem til å ta den, seier kommuneoverlege Arne Gotteberg.

– Vi gjekk ut frå kor mange som vaksinerte seg i fjor, då vi berekna vaksinebehovet, men la inn eit tillegg på 150 dosar.

Gotteberg understrekar at det er risiko- og målgruppene som skal vaksinere seg først.

– Når dei har fått vaksinert seg, må vi sjå kor mange vaksinar vi har igjen til andre, seier han.

– Dei i risikogruppa som av ulike grunnar ikkje har hatt anledning på massevaksinasjonsdagane må ta snarleg kontakt med legekontoret på SMS eller telefon for å avtale tid.

– På apoteket kan du også vaksinere deg. Inntil første desember gjeld også der berre for risikopasientar

Positivt at mange vil vaksinere seg

Gotteberg seier at vaksineringa no blir ein prøveklut på ein større koronavaksinasjon etter nyttår og meiner det er bra at det er høg etterspurnad.



– No kjem snart influensasesongen og dei som er i risikogruppa og målgruppa må ikkje utsette å vaksinere seg.



– Det kan bli alvorleg å både ha influensa og korona, spesielt dersom du er i risikogruppa, seier han.

Kva skjer om vi går tom for influensavaksinar?

– Det må vi ta når den tid kjem og vi får oversikt over behovet for å bestille eventuell tilleggsvaksinar.