Kulturkvelden er avlyst

Nyhende

Måndag la regjeringa fram forslag til nye innstrammingar. Blant anna skal det på private samlingar på offentleg stad eller i leigde eller lånte lokale ha ei grense på maksimalt 50 deltakarar.

Måndag 9. november skulle Stranda Sogelag halde kulturkveld i Storfjord kulturhus kor Bygdeminne 2020 skulle delast ut.

– Vi tok ei avgjerd på at det er best å avlyse arrangementet. Nesten alle som skal vere med på er i risikogruppa og vi kan ikkje risikere at nokon vert smitta, seier Tordis Sundgot Urke.

– Folk vil likevel få Bygdeminnet 2020 i postkassa.

Urke understrekar at det er vanskeleg å seie at arrangementet vert utsett, ettersom dei er usikker på kva som vil skje i månadane framover.

– Vi håpar å kunne ha ein kulturkveld til neste år sjølv om det ikkje vert utdeling av bok, men det er vanskeleg å seie noko endå.