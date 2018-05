Stortap for herrelaget

Sport

Stranda gjekk på ein real smell i bortekampen mot Langevåg 16. mai. Sula-laget gav seg ikkje før det stod 5–1.

Kampfakta Resultat: Langevåg-Stranda 5–1 (2–0) Mål: 1–0 Sebastian Nordal (14), 2–0 Børge Vågnes Holen (42), 2–1 Kristupas Prismantas (48), 3–1 Tobias Myklebust (77), 4–1 Albert Andreas Hundvebakke Devold (82), 5–1 Hundvebakke Devold, straffe (87)

Heimelaget gjekk hardt ut og Stranda-spelarane var rause i duellspelet både individuelt og kollektivt.

– Vi var ikkje i nærleiken av å gjennomføre det vi var samde om på førehand. Duellspel, trykk, intensitet og lyst var fråverande under heile kampen, samanfattar Stranda-trenar Ronnie André Furset.

Han kunne sjå at laget sitt slapp inn fire mål på dødball, og at botnnivået til årets Stranda-lag er svært lågt. Samstundes har laget synt at dei på gode dagar har kapasitet til å slå alle lag i divisjonen.

– Utfordringa set i hovudet på kvar enkelt, meiner Furset, som trur at kvar enkelt spelar hadde lyst å vinne, men denne gongen gjekk alt i mot.

Neste oppgåve for Stranda er Hovdebygda komande torsdag. Då får Stranda sjansen til «å rette opp att alle feil ifrå i går», som det heiter i Alf Prøysen-teksten.

Knipent tap for damene

Damelaget spelte og 16. mai-kamp på bortebane i år. Dei møtte Stordal på Kirkebø stadion, og gjekk til pause med uavgjort (1-1).

Stordal vart diverre eit hakk for sterke, og stakk til slutt av med ein knipen siger: 3–2.

Målscorarar var som følgjer:

1-0: Emilie Sylte Hovde (3)

1-1: Madelen Selene Frøysadal Hauge (41)

2-1: Anne Sofie Tafjord (50)

3-1: Thea Marie Ekroll Hove (69)

3-2: Olene Lade (77)

Neste kamp for A-laget damer, Stranda/Sunnylven, er mot Hødd 2 på Høddvoll torsdag i neste veke.