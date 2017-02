"Bølgen" får oppfølgjar

Skodespelarane Kristoffer Joner og Ane Dahl Torp fekk gode kritikkar etter innspelinga i t.d. Geiranger. Der kjempa dei saman mot naturkreftene. Den hardt prøva familien får no nye utfordringar når eit jordskjelv rammar Oslo i katastrofefilmen "Skjelvet", melder NRK.

Salssuksess

– Filmen norske turistmynde umogleg vil at nokon skal sjå «Bølgen» har kinopremiere i USA i dag, fredag, og filmen får mykje skryt av kritikarane – som òg er litt humoristiske, slik overskrifta antydar.

Godt over 800.000 billettar blei selde til filmen som viser korleis ein monster-tsunami reduserer Geiranger til gjørme og pinneved. «Bølgen»-produsent Martin Sundland vil gjenta suksessen.

Dermed får familien, som overlevde tsunamien i Geiranger, verkeleg gjennomgå når den nokon år seinare også blir utsett for jordskjelv i Oslo med kollapsande høybygninger.

Kan skje

Publikumsrekord på Stranda «Bølgen» set kinorekord i Storfjord kulturhus.

Og akkurat som i «Bølgen» er også «Skjelvet» inspirert av katastrofar som kan skje.

Eit jordskjelv i Oslo i 1904 som målte 5,4 på Richters skala. er i følgje NRK utgangspunktet for den nye filmen. Tanken er at der det har skjedd et jordskjelv tidlegare, kjem det til å skje igjen. Filmskaparene meiner at det er teikn som tyder på atein kan oppleve eit større jordskjelv langs den såkalla Oslograben.