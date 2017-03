Tek del på Nordvesten

Arrangementet går føre seg 11. mars i Gomerhuset i Skodje, og Sunnylven Musikkorps tek over scenen laurdag føremiddag.

For skulekorps

Nordvesten Møre og Romsdaler ein konkurranse for skolekorps i Møre og Romsdal. I år er det 18 korps som deltek, og dek onkurrerer i 6 ulike klassar/ divisjonar: 1.,2.og 3. divisjon brass,1.,2.og 3. divisjon janitsjar.

Tredjeplass for Sunnylven Sunnylven skulekorps kom heim med ein flott tredjeplass i bagasjen etter Nordvesten.

Konkurransen vert arrangert i Gomerhuset, Skodje 11. mars, med konkurransestart klokka 09:00 med offisiell opning kl.08:45, skriv arrangørane i ei pressemelding.

Underhaldning

Moro på korpsfestival Stranda og Sunnylven skulekorps avslutta sesongen på Gjøvik.

Parallelt blir det arrangert ein underholdningskonkurranse for vaksenkorps i idrettshallen i etasjen under. Dette er Tomra Ørskogfestivalen som NMF Nordvest samarbeider med.Nytt i år er at 3 aspirantkorps deltek.