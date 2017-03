Inviterer til Prøysen-kveld

Eller, i alle fall gleder dei fleste seg, men nokon er også ein smule nervøse.

– Eg er nøydd til å bli sjuk så eg kan halde meg unna desse greiene her. Eg torar jo ikkje å synge og spele framfor nesten heile Stranda, seier Loke som er med i rytmegruppa. Men den litt nervøse andreklassingen får ikkje støtte frå resten av gruppa.

– Vi er jo også ganske nervøse, men vi gler oss utruleg mykje! Det skal bli så kjekt å få vise fram alt det vi har lært. Og tenk å få opptre i kulturhuset då, seier dei ni andre i rytmegruppa.

Det har tidlegare vore tradisjon ved Ringstad skule, at femte til og med sjuande klasse har eit musikalprosjekt. Dette har blitt arrangert kvart tredje år, slik at alle elevane i løpet av dei tre siste årstrinna ved barneskulen får vere med på opplegget. Men no er det altså fyrste gong dei yngre årstrinna får vere med på noko slikt.

– Dette er heilt nytt for andre- til fjerdeklasse, men vi prøvar no prosjektet også for dei, i litt enklare format. Så då blir det altså to slike førestillingar på dei i løpet av barneskuletida, forklarar lærar og primus motor for prosjektet, Trude Rolfsen. Ho har merkt at elevane er spente.

–Dette har vi jobba med ei god stund no, men så er det jo så veldig flinke til å hugse tekstar og slikt. No er dei veldig spente, litt nervøse og gleder seg enormt til å få opptre i kulturhuset, fortalde Rolfsen tidlegare denne veka.

Fleire uttrykk

Det blir så mange forskjellige uttrykk. Fjerdeklasse har mellom anna ei gruppe som skal beatbokse. Så no håper vi dette blir bra, det er jo trass alt fyrste gong dei som er så små får prøve seg, seier Rolfsen, som ser fleire grunnar til at borna har godt av å delta på prosjektet.

– Dei lærer jo å opptre, og får erfaring med å stå framfor andre. Samarbeid er jo også ein viktig del av dette, seier ho og kan vidare fortelje at fleire fag inngår i prosjektet. Mellom anna formgivingsfag og musikk.

– No har vi øvd veldig mykje. Vi begynte jo allereie i fjor. Det er særleg vanskeleg å spele og synge samstundes. Derfor er vi jo litt stolte no, seier rytmegruppa.