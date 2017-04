Kor Løye - "Skinke til besvær"

Så til saka. Eller skinka. Masnuset til påskekabareten er det i år Kor Løye sjølv som har stått for. Og plottet er enkelt, men finurleg:

Oppskrifta til Grilstad si Strandaskinke 2. 0. forsvinn under ein middag i Skinkerådhuset. Alle er under mistanke, og alle har motiv. Det er, for å seie det som Grilstad sjølv seier det, ein Code Red Emergency!

Motivet er sjølvsagt pengar. Masse pengar. Oppskrifta er verd si vekt i gull.

Karaktergalleriet er mangfaldig - mellom anna nervevraket Olianna Ringdal (Hilderun Søholt), newnorsk-talande Marianne frå Grilstad (Vibeke Pedersen) og beint ut framfusne Leif-Per frå Frøysa (Synnøve Solheim). Eg fall pladask for dei tre, og det trur eg salen gjorde med.

Legg til ei ikkje akkurat flogvit blondine (Katrine Langlo), ein snasen spanjol (Jørgen Drege), Jan-Gisle frå Tind (Torbjørn Langlo) , ein hjartebroten austlending (Paul Ivar Pedersen) og ei vaskehjelp (Alexandra Rødset) - så har du heile galleriet.

Forviklingar

Kroppsvisitering må til for å finne oppskrifta, må vite. Eli-Bente (Line Drege) si tafsing på Jan-Gisle - tonesett til «I’m too sexy» - den var eg nesten i yngste laget for å sjå på.

Ein kan ha det mykje spas med pølse og skinke, og spesielt i kombinasjon. Marianne i Grilstad vil til dømes ha Jan Gisle i Tind si pølse mellom skinkene sine. Det er jo friskt, for å seie det slik.

Forhøra av alle frammøtte går sin gong, under leiing av Eli-Bente og ein mystisk karakter iført oransje strikkaskjerf (Elisabeth Vågsæter). Tilslutt står det få andre mistenkte igjen enn den mystiske karakteren. Som slett ikkje kjem frå Norsk sjømat, som alle trur - men er bladfyk i Sunnmøringen.

Skurken er altså ikkje butleren - men bladfyken. Bladfyken sitt motiv er sjølvsagt pengar og jobb i The Sun i London. Og kven vil vel ikkje late seg korrupere når det vankar Gullmus? Lesbene skal ha sitt, som kjent.

Den tvisten var fin, om eg skal seie det sjølv - og det gjer eg jo. Eg vurderer å sende samtlege medlemmar i Kor Løye postkort. Frå London.

Trampeklapp

Ein omtrent fullsett premiere-sal i kulturhuset var med på notene - både bokstaveleg og i overført betydning. Dei var like rause med latteren som med applausen - og jo meir koret drog i, jo meir vart dei løna frå salen. Sprella frå karakterane på scena vart fanga opp umiddelbart.

Det er ikkje tvil om at koret denne gongen syng med meir fråspark enn i fjor - under «Proud Mary» og «Like a prayer» satt eg berre og gliste. Det er ikkje mykje halsklang, for å seie det slik. Der skal dirigentane Trude Rolfsen og Gunnhild Overvoll ha skryt for å få fram kva som ligg i koret - og eg meir enn dei fleste om kor mykje nitidig øving dei har vore igjennom.

Litt smårusk

Var det smårusk undervegs? Ja. Det var litt dårleg timing enkelte plasser - og noko songtekst forsvann - men det vart henta fint igjen undervegs.

Det eg trur umiddelbart smitta over på publikum, var gleda frå første note vart spelt. Koret og rollegalleriet framviste pur spelleglede frå første stund, med eit utmerket band som støtte. Då er det lett å late seg rive med i salen, med.

Eg nøler ikkje med å kalle dette vel blåst - og det gjorde heller ikkje resten av salen, som først kom med trampeklapp før dei kollektivt reiste seg.

Terningkast, seier du? Eg tenkjer vi heller seier full yatzy eg. Så korrupt skal eg koste på meg å vere!