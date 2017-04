Ønskt velkomen heim med overraskingsfest

Det var foreldra som ikkje var med på turen som stod bak overraskingsfesten. I velkomstkomiteen var også besteforeldre, tanter, onklar og søsken.

Veslefrikkprisen 2017 Sunnylven skule gjekk av med sigeren Sunnylven skule sin 6. og 7. klasse har blitt tildelt Veslefrikk-prisen 2017.

Mange opplevingar

Korleis det heile gjekk føre seg, kan du sjå i videoen øvst i saka. Der kan du også høyre delar av vinnarkomposisjonen til 6. – og 7.-klassingane ved Sunnylven skule; «Den forlatte byen».

Inne i Sunnylven samfunnshus var det pynta med ballongar, og det var baka både muffinsar og kaker til anledninga.

Jostein Ringdal, som var ein av foreldra som var med på turen til Oslo, fortalde at dei hadde hatt litt av ei oppleving.

– Det tar nok litt tid før alt dette synke inn, sa han til forsamlinga.

Dei drog nedover på torsdag. I løpet av desse tre dagane har elevane fått sjå både Frogner- og Vigelandsparkane, dei har vore på taket på Operahuset, og ikkje minst fekk dei spele sin eigenkomponerte song saman med Kringkastingsorkesteret (KORK) i NRK Store Studio.

– Profesjonelt opplegg

Det blei ikkje mykje tid til shopping i hovudstaden, fortalde Ringdal – bortsett frå ein liten tur innom ein godtebutikk, då.

– Heile opplegget var profesjonelt til fingerspissane. Vi foreldra fekk eit program på fire sider då vi kom ned, sa han.

Dei blei møtt av representantar frå Veslefrikk på Gardermoen, og prosjektleiar Eldar Skjørten blei med på alt dei fekk oppleve desse dagane. Det var også ein kameramann – og Ringdal sa at dei truleg kjem til å få tilgang til det som blei filma i løpet av ganske kort tid.

– Historiske

Også 3.- og 4. trinn ved Sunnylven skule var ein av finalistane til prisen i år, som blei delt ut første gong i 2015.

– Det er første gong det har skjedd at ein skule har hatt to finalistar på same tid, fortalde Silje Stadheim, som også var med på turen som forelder.

Ho la til at skulen dermed er historiske i Veslefrikk-samanheng.

Gir æra til musikklæraren

Også i fjor var mellomtrinnet ved skulen ein av finalistane.

Både Stadheim og Ringdal gir æra for det til musikklærar Marianne Hafsaas.

– Ho er vanvettig dyktig, det er det ikkje tvil om, sa Ringdal til forsamlinga.

Det blei møtt med stor applaus for Hafsaas – som sjølv vart forhindra i å delta på festen.

Imponert jury

Det vart levert inn nesten 10 timar med elev-komponert musikk til Veslefrikk-prisen i år.

Om vinnarsongen seier juryen at «(elevane har skapt ein) veldig god komposisjon som både er imponerande sett saman og spelt. Det er ei utruleg fin samanstelling av de forskjellige temaa, og ein veldig fin instrumentasjon som heile tida er rik og variert.»

Det var Kunnskapsdepartementet ved statssekretær Magnus Thue som delte ut prisen i eit fullsett studio på Marienlyst. Dirigent var Ingar Bergby og konferansier var Margrethe Røed frå NRK Super.