Protesterer mot utbyggingsplanar

Protestskriv til Olje-og energidepartementet, med kopi til Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Protest mot utbyggingsplanar av Langedalselva, Haugeelva og Røyrhuselva i Stranda kommune

Det er med sorg at vi har mottatt melding om at nokre av dei siste delane av dei tidlegare urørte vassdraga i Sunnylven er gitt utbyggingsløyve. Desse vassdraga var heilt spesielle på Sunnmøre, fordi dei har vore lite påverka av menneskeleg aktivitet. Av den grunn foreslo vi i 1990-åra at vassdraga i Sunnylven burde vere verna som referanseområde, fordi dei var så lite påverka. Dessverre er ei etter ei av sideelvane blitt utbygde, så det er nesten berre dei tre ovannemnde som enno ikkje er utbygde.

Eg er uroa for den arven vi gir til dei som kjem etter oss. Har i mange år, sidan 1972, gått langs alle vassdraga på Sunnmøre for å undersøkje fossekallen. Og burde av den grunn kjenne godt til denne arten og hekkeforkomstar og overvintring. Rundt 8000 fossekall er ringmerkte av meg og andre innan Sunnmøre Ringmerkingsgruppe i denne perioden.

Gjennom eit langt liv har eg registrert kor urovekkande liten respekt NVE viser for store naturverdiar. Kva skal dei som kjem etter oss få oppleve av natur, også etterkomarane til dei i NVE? For meg spelar det ingen rolle lenger, har nesten gitt opp, men sorga lever i meg. Eg har sett store naturverdiar bli øydelagde, men det ser ikkje ut til å ta slutt. Dei siste restane skal også utbyggast. Hækna etter pengar, kilowatt og trongen etter å setje varige spor etter seg, tar ingen ende. Det har sjeldan vore framme at livskvaliteten til mange personar er blitt forringa eller øydelagd. Namn der kan nemnast. Enkelte tidlegare naturperler blir aldri besøkte meir av enkelte som har vore knytte til desse vassdraga. Ein vil heller leve på minna om korleis det ein gong var. Det gjer for enkelte fysisk vondt å sjå øydeleggingane til NVE. Enkelte flyttar bort frå den staden dei har levt i mange år pga. raseringane til NVE. Snakk om å øydelegge liv og skjebnar!

Eg var så heldig at under barndommen min var her framleis mykje natur. Spesielt sidan 1980-åra har verkeleg naturen fått lide der NVE har spelt ei stor rolle. Eg torer påstå at NVE er den institusjonen som har øydelagt mest natur i Noreg. Og hækna etter meir er enno på topp.

Eg trur ikkje dei som kjem etter oss vil takke NVE for alt de har øydelagt av natur og av livskvalitet for mange menneske.

Det er ingen grunn til å takke NVE at de bygger ut for at familiar i Mellom-Europa skal få såkalla rein energi. Øydeleggingane rundt småkraftutbyggingar er så store at det er ein parodi å kalle dette rein energi og skånsam utbygging. Sur nedbør etc. klarer ikkje å gjere så stor skade som desse raseringane gjorde av NVE.

Eg er så pass gammal at eg reknar ikkje med å ha så mange år igjen. Men eg ber for dei som kjem etter oss, det gjeld også for etterkomarane av dei i NVE: La det vesle av elvenatur som er igjen bestå. Behovet for naturopplevingar blir berre større, det viser mange undersøkingar.

Har besøkt alle elvane på Sunnmøre, og kjenner godt til fossekallbestanden i desse. Hovudparten av fossekallen hekkar i småelvane (sideelvane). Starta opp undersøkingane av fossekall i 1972, så dokumentasjonsgrunnlaget burde vere bra. Det bør setjast i gang ein undersøking for å samanlikne fossekallbestanden før og no. Eg fryktar det verste, som ikkje talar til NVE sin fordel. Viss dei tre nemnde utbyggingane (sjå overskrifta) blir fullførte, set vi i gang. Eg vil personleg sørge for at samtlege utbygde elvar blir kontrollerte, fordi vi kjenner til opphavleg bestand av fossekall i elvane. Vi vil sjølvsagt sørge for at resultatet blir kjent. Dette er ei undersøking som ikkje er gjort før her i landet så vidt eg forstår.

Elles er dei fleste elvane i Stranda kommune blitt filma før utbygging. I sommar vil vi gå inn og få filma elvane etter utbygging, for samanliknings skuld. Dei tre ovannemnde elvane vil også kome med i biletet. Det vil bli lagt ut på m.a. «YouTube». Eg trur det vil bli lite flatterande for NVE som seier at småkraftutbyggingane er skånsame. Eg viser til Rødsetfossen, som er noko av det mest grelle i den samanheng.

I 1990-åra var elvane i Synnylven heilt fantastiske samanlikna med det som enno var igjen på Sunnmøre. Desse lite rørte elvane med m.a. ein kjernesunn fossekallbestand, den beste på lang avstand (kanskje best i Noreg?), er no rasert til eit minimum. Eg har ikkje anna ord for det enn at det er ein skandale.

Beste elva av desse tre (nemnt i overskrifta) er LANGEDALSELVA. Eit fantastisk landskap og eit rikt biologisk mangfald. Dette er det skrive om i tallause utgreiingar, så det bør ikkje vere naudsynleg å terpe opp att fakta endå ein gong. Eg vil oppmode NVE til å gjere om vedtaket av utbyggingsløyvet, for det kjem faktisk folk etter oss, sjølv om vi oppfører oss som vi er dei siste som lever her.Vi stel faktisk frå dei som kjem etter oss.

Og kva med turisme? Eg trur faktisk at dei som lever av dette, ikkje heilt forstår kva som skjer med desse elvane no, som ville ha vore vere gull verdt for framtida. Eg trur faktisk at turistnæringa søv litt i timen.