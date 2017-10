frontpage Stopp pengekutta til frivillige organisasjonar

Lesarinnlegg

Stopp pengekutta til frivillige organisasjonar

Regjeringa foreslår å kutte støtta til over 30 organisasjonar over Landbruksdepartementet sitt budsjett. Hardast vil dette gå ut over 4H, som kan miste over sju millionar i støtte. Dette er veldig dramatisk for 4H, og må stoppast.