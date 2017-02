Bergingsarbeid av Tide Carrier er i gang

Lasteskipet har vore sikra over natta av to anker og to slepebåtar for å hindre at det driv nærmare land. Torsdag morgon har arbeidet med å losne ankera starta.

–Til saman tre kystvaktfartøy er i nærleiken av skipet, og KV Bergen ligg heilt ved havaristen, seier Johan Marius Ly i Kystverket til NRK.

Han opplyser at både Kystverkets depot i Kristiansand og interkommunalt utval mot akutt forureining i Rogaland er varsla.

Det er 17 personar om bord på skipet som sidan onsdag formiddag har drive i sjøen utanfor kysten av Jæren. To losar frå kystverket er på skipet for å kontrollere situasjonen.

Tide Carrier er bygt i 1989 og registrert i den afrikanske øystaten Komorane. Skipet er 232 meter langt og er på 40.796 tonn dødvekt. Det var på veg til Høylandsbygd då Redningssentralen fekk beskjed om problem klokka 10.48 onsdag.

