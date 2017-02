Frp vil ta norsk pass frå somalisk statsminister

49-årige Khaire blei torsdag utnemnd til statsminister av den somaliske presidenten Mohamed Abdullahi Mohamed. Khaire kom til Noreg som flyktning på slutten av 1980-talet og har både norsk og somalisk statsborgarskap.

– Det at han no har blitt statsminister, viser heilt tydeleg behovet for at vern bør vera mellombels og ikkje permanent art, seierMazyarKeshvari, innvandringspolitisk talsmann i Frp, til NRK.

Han meiner det også er problematisk at Khaire har dobbelt statsborgarskap.

– Når nokon har blitt utnemnd til parlamentarikarar og til og med statsminister i Somalia, så må vi gå ut frå at dei er somaliske borgarar. Det kan ikkje vera slik at statsministeren i eit land kan ha fleire nasjonalitetar. Då oppstår det konfliktar om kor dei skal ha lojaliteten sin, seier Keshvari.

NRK har ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Hassan Ali Khaire.

