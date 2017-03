Støre støttar Vedum: – Vil ikkje ha EU-minister

– Eg meiner utanriksministeren skal ha ansvaret for Europa, for det er det viktigaste området for Noreg, seier Støre til NRK.

Utsegna kjem etter at Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum varsla at partiet kjem til å droppe posten som EU-minister dersom partiet kjem i regjering etter valet.

– Vi kjem til å avskaffe EU-ministeren i oktober. Og vi kjem til å styrkje utanriksministeren. For Noreg treng ein sterk utanriksminister som tør å tale Noregs sak, sa Vedum i talene sin til landsmøtet i Trondheim fredag formiddag.

