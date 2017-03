Hauglie med tiltak mot vald på jobben

7,5 prosent av norske arbeidstakarane, om lag 200.000 yrkesaktive, blir kvart år utsette for vald eller truslar om vald på arbeidsplassen, ifølgje arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

– Altfor mange blir jamleg slått, sparka, klort og bitne på arbeidsplassen sin. Nokre blir sjukmelde, og vi har også sett tilfelle der dei som blir ramma har enda som uføre. No har vi endra regelverket, slik at arbeidstakarane får større vern, seier ho.

Dei nye reglane stiller blant anna krav til arbeidsgjevarane om kartlegging av risiko, opplæring og informasjon til tilsette og tillitsvalde og krav om å følgje opp tilsette som blir utsette for vald og truslar.

– Å vere trygg på jobben er sjølvsagt heilt avgjerande, både for trivselen og for å kunne gjere ein best mogleg jobb, seier Hauglie.

Sosionomar, vernepleiarar og barnevernspedagogar er særleg utsette for vald og truslar på arbeidsplassen. Også sjukepleiarar, vektarar og polititenestemenn blir i større grad ramma enn andre yrkesgrupper.

Meir enn dobbelt så mange kvinner som menn rapporterer at dei blir utsette for vald og truslar, og kvinner under 25 år rapporterer oftast om dette. Ei mogleg årsak til at kvinner er overrepresenterte i statistikken, er at det er fleire kvinner enn menn som arbeider i bransjar der arbeidstakarane er utsett for vald og truslar.

