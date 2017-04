Hydro-slakt på negativ børs

Det tradisjonsrike industrikonsernet blei den store taparen fredag, og starta fallet frå opning fredag formiddag. Aksjen var ned 5 prosent då handelen stengde for veka. Fredagsfallet følgjer ei svekking på drygt 3 prosent torsdag og medverka til at aksjekursen no ligg på det lågaste nivået sitt på ein månad.

Fallet overraskar noko, i og med at Hydro leverte eit kvartalsresultat fredag som tilfredsstilte forventningane og som er 400 millionar kroner betre på drifta samanlikna med første kvartal i fjor. Rett nok ventar selskapet høgare råvareprisar framover, men etterspørselen etter aluminium er venta å stiga endå meir, ifølgje Nordnets investeringsøkonom Tom Hauglund, som uttalar seg til E24.

Hydro var også det desidert mest omsette selskapet fredag, følgt av DNB (-0,8), Marine Harvest (+1,1), Statoil (+0,8) og Telenor (-1,9).

Oljeselskapet Aker BPB er blant vinnarane fredag. Selskapet legg på seg 2,5 prosent etter å ha lagt fram eit godt kvartalsresultat og snakka opp moglegheitene for store oljeførekomstar i Barentshavet.

Oljeprisane held seg stabilt rundt 50 dollar. Nordsjøolja gjekk i 19-tida fredag for 52 dollar fatet på spotmarknaden, noko opp frå torsdag ettermiddag, mens eit fat amerikansk lettolje gjekk for 49,2 dollar.

I London heldt FTSE 100-indeksen fram nedover og enda dagen ned 0,5 prosent. I Frankfurt og Paris gjekk DAX 30- og CAC 40-indeksane begge ned 0,1 prosent.

