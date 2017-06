Slutt for Stortingets kyrkjekomité 

Torsdag bestemte Stortinget, utan protestar, at det ikkje lenger skal vere nokon komité med ordet kyrkje i namnet, melder Vårt Land .

Frå neste periode skal saker som handlar om kyrkje-, trus- og livssynssamfunn behandlast av familie- og kulturkomiteen. Saksfeltet blir flytta over frå kyrkje-, utdannings- og forskingskomiteen. Men då er det også over og ut for ordet «kyrkje» i komiténamnet.

Ein oversikt som Odd Harald Kvammen ved Stortingets arkiv har formidla til Vårt Land, viser at den første kyrkje- og undervisningskomiteen vart utnemnt i 1815–16. Frå midt på 1800-talet heitte komiteen kort og godt kyrkjekomiteen, før den i 1919 vart til kyrkje- og skulekomiteen. Frå då av var altså kyrkjeansvaret kopla til undervisingsfeltet.

– Rekkja av kyrkjekomitear har vore ubroten heilt fram til no, seier Kvammen.

