Giftige kamskjel rundt Hitra og Frøya

Dei tre siste vekene har det vore stans i innhaustinga av kamskjel i området, ifølgje NRK .

– Vi veit at folk dykkar etter kamskjel når det er sommar, seier seniorinspektør Merete Hestdal i Mattilsynet.

Grenseverdien for kamskjel er 800 mikrogram PSP per kilo. Det er målt mellom 1.075 og 13.293 mikrogram per kilo i området.

Symptom på at ein har fått i seg den paralyserande gifta PSP er at ein blir nomen i lepper og munn, fingrar og tær. Lammingar i muskulatur kan også oppstå, og i verste fall kan dette ramme andedragsmuskulaturen, ifølgje Mattilsynet .

